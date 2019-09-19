В российской деревне торжественно открыли остановку

В деревне Ардатовка Туймазинского района Башкирии торжественно открыли остановочный павильон. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

На открытие пришли депутаты сельсовета, учителя и ученики сельской школы. Павильон строили специально для школьников, которые вынуждены ездить на учебу в соседнюю деревню. Его стоимость составила 100 тысяч рублей.

Отмечается, что павильон раскрашен в цвета российского флага. Перерезать ленточку во время церемонии открытия доверили старосте деревни и ее внуку, первокласснику школы в соседней деревне.

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