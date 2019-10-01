Владельцев российского детского сада посадили за связывание детей пеленками

В Астрахани Советский районный суд приговорил к четырем годам колонии каждого из супругов-владельцев частного детского сада, в котором детей связывали пеленками. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Астраханской области.

Ведомство установило, что женщина с супругом организовала частный детский сад, однако там не было квалифицированного персонала — воспитателей, нянь и поваров. С апреля 2016-го по август 2018-го пара нанимала третьих лиц для работы нянями, которые должны были соблюдать режим дня, кормить детей, гулять с ними, ухаживать и присматривать. С родителей взимали плату в размере 3,5 тысячи рублей в месяц.

Днем работники связывали детей по рукам и ногам пеленками, «понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход». Таким образом детей лишали свободного перемещения, говорится в сообщении СК.

Суд признал супругов виновными в преступлении по пунктам «а, б» части 2 статьи 239 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних»). Их также оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и запретили им заниматься образовательной деятельностью на протяжении трех лет.

В августе 2018 года астраханский блогер Динар Хасимов опубликовал видео, на котором дети лежали в кроватках валетом и были связаны за ноги пеленками. Мать одного из детей, увидевшая это, отметила, что в комнате было душно, несмотря на открытые окна.

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