В российском детском саду детей укладывали спать на пол и заразили коклюшем

В Перми в детском саду на улице Революции, 21, дети были вынуждены спать на полу. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю.

Ранее проверка Роспотребнадзора выяснила, что помещение также не проветривалось, а за здоровьем воспитанников не следили должным образом. Некоторые из детей заболели коклюшем.

Суд признал компанию «Мари-Анри» виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Приставы приостановили работу детского сада на 30 суток.

20 сентября стало известно, что в Башкирии руководство детского сада отказалось принимать девочку с деформацией черепа. Ее согласились зачислить только при условии, что ей проведут операцию, после которой она сможет играть с другими детьми как «обычный ребенок». Глава администрации Стерлитамакского района Башкирии Ильдар Газизов заявил, что от матери ребенка не поступало соответствующее заявление, она также не вставала в электронную очередь. Чиновник также обвинил мать девочки в пиаре.

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