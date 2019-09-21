Власти прокомментировали отказ принимать девочку-инвалида в детский сад

Глава администрации Стерлитамакского района Башкирии Ильдар Газизов опроверг информацию об отказе принимать в детский сад двухлетнюю девочку с деформацией черепа. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Во-первых, заявление от матери, само собой, не поступало. В электронную очередь [она] не вставала. Заявление матери имеется, что она в садик идти не желает. По садику проблем нет», — сказал Газизов.

Он добавил, что девочка регулярно проходит медосмотры. Кроме того, по словам главы администрации, за последние сутки на счет матери ребенка поступило 182 тысячи рублей, несмотря на постоянную помощь со стороны чиновников. «По инвалидности она получала 23 600 рублей (...). Муж работает и получает зарплату более 20 тысяч. По деньгам нет проблем. Они еще держат свое подсобное хозяйство: две коровы, четыре теленка, лошадь. В данном случае эта девушка [мать девочки] просто пиарится», — подчеркнул Газизов.

Чиновник отметил, что в начале октября девочка пройдет осмотр у терапевта и хирурга, а операция запланирована после того, как ей исполнится три года.

Об отказе руководства детского сада принимать девочку с деформацией черепа сообщалось в пятницу, 20 сентября. Ее согласились зачислить только на том условии, если будет сделана операция, после которой она «как обычный ребенок» сможет играть с другими детьми.

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