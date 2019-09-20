В России девочку с деформацией черепа отказались принимать в детский сад

В Башкирии двухлетнюю девочку с деформацией черепа отказались принимать в детский сад, мотивировав это тем, что она «распугает всех воспитанников». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным издания, сотрудники детсада обратили внимание еще и на то, что у девочки срослись пальцы на руках и ногах. Ее согласились зачислить только на том условии, если будет сделана операция, после которой она «как обычный ребенок» сможет играть с другими детьми.

Родственники девочки рассказали изданию, что хирургическое вмешательство откладывают сами врачи, потому что не могут определиться с городом, куда ребенка отправят на лечение.

Уточняется, что региональное управление МВД проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве россияне потребовали переселить живущих по соседству онкобольных детей, которые получили жилье благодаря программе «Добрый дом» благотворительного фонда «Спаси жизнь». Председатель фонда Юлия Ромейко отметила, что проблема пребывания онкобольных детей в Москве во время лечения стоит особенно остро. По ее словам, местные жители «то начинают дотошно расспрашивать, какие у них [детей] сопутствующие заболевания (...), то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов».

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