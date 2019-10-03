Российские школьники посмотрели сериал о Чернобыле и сбежали туда

В Саранске два девятилетних школьника посмотрели сериал «Чернобыль» и сбежали от родителей, чтобы попасть в зону отчуждения. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Мордовии.

Сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть около 18:30 по московскому времени 2 октября, школьников искали всем личным составом МВД по Саранску. Выяснилось, что после занятий дети вернулись домой, переоделись и сбежали. Один из них оставил родителям записку, сообщив, что уехал.

Родители дали полицейским описание одежды детей, их нашли в центре города, передает РИА Новости. При себе у них были рюкзаки с одеждой и спичками.

Школьники рассказали, что собирались ехать в Чернобыль после просмотра одноименного сериала. Как именно они планировали добраться до украинского города, дети объяснить не смогли. Их вернули родителям после воспитательной беседы. Отмечается, что обе семьи считаются благополучными.

Ранее в Нижнем Тагиле шестилетний мальчик с особенностями развития покинул детский сад на игрушечной машине и направился в сторону дороги. Возле ступенек аптеки на него обратили внимание прохожие, которые передали беглеца воспитательнице. Она обратилась в полицию.

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