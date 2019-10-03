Россия
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Путин официально уволил главного тюремщика России
Модель обругали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой
Ведущий Первого канала пожаловался на недовольство работой
Полицейских на День уголовного розыска на всякий случай решили разоружить
Автор инициативы о льготах для «жертв перестройки» объяснил их тяготы
Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь
Жителей Донбасса с российскими паспортами заставили получать шенген на Украине
Украина потребовала от «Газпрома» дать доступ к газу
Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом
Новости партнеров

Российские школьники посмотрели сериал о Чернобыле и сбежали туда

Перейти в «Мою Ленту»

В Саранске два девятилетних школьника посмотрели сериал «Чернобыль» и сбежали от родителей, чтобы попасть в зону отчуждения. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Мордовии.

Сообщение о пропаже детей поступило в дежурную часть около 18:30 по московскому времени 2 октября, школьников искали всем личным составом МВД по Саранску. Выяснилось, что после занятий дети вернулись домой, переоделись и сбежали. Один из них оставил родителям записку, сообщив, что уехал.

Родители дали полицейским описание одежды детей, их нашли в центре города, передает РИА Новости. При себе у них были рюкзаки с одеждой и спичками.

Школьники рассказали, что собирались ехать в Чернобыль после просмотра одноименного сериала. Как именно они планировали добраться до украинского города, дети объяснить не смогли. Их вернули родителям после воспитательной беседы. Отмечается, что обе семьи считаются благополучными.

Ранее в Нижнем Тагиле шестилетний мальчик с особенностями развития покинул детский сад на игрушечной машине и направился в сторону дороги. Возле ступенек аптеки на него обратили внимание прохожие, которые передали беглеца воспитательнице. Она обратилась в полицию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ребенок сбежал из российского детского сада на игрушечной машине
Выезжавший с парковки россиянин сделал два сальто на машине и сбежал
Российские подростки в восьмой раз сбежали из дома и отправились в путешествие
Другие материалы рубрики
Россия18:15 2 октября
Владимир Путин

«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»

Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
14:35Сегодня

Автор инициативы о льготах для «жертв перестройки» объяснил их тяготы

13:27Сегодня

В московской школе устроили бойцовский клуб со ставками для младшеклассников

13:27Сегодня

Грудинин провалил попытку лишить бывшую жену инвалидности

Россия00:02 2 октября

«Пациент умер — и никто ничего не докажет»

Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
13:10Сегодня

День гражданской обороны в российской школе отметили под «Все идет по плану»

13:01Сегодня

Бывший вице-президент России назвал позором льготы для «жертв перестройки»

12:59Сегодня

Парламент Чечни запретил продавать детям электронные сигареты и вейпы

Россия00:03 1 октября
Сережа Сухинин с мамой

«Без вашей помощи наш Сереженька не выживет»

Трехмесячного ребенка спасет парентеральное питание
12:42Сегодня

Назван возможный мотив окунувших сверстника в унитаз московских школьников

12:38Сегодня

Жаловавшимся Папе Римскому россиянам дали отопление на день

12:26Сегодня

Россиянка попыталась украсть новорожденного из роддома

Россия
Российские школьники посмотрели сериал о Чернобыле и сбежали туда
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Автор инициативы о льготах для «жертв перестройки» объяснил их тяготы
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
В московской школе устроили бойцовский клуб со ставками для младшеклассников
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
Грудинин провалил попытку лишить бывшую жену инвалидности
Все материалы
Мир
США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Трамп назвал Украину мировым лидером коррупции
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Великобритания смягчила санкции против России
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Трамп отказался «быть лохом» в отношениях с Украиной
Все материалы
Бывший СССР
Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
На Украине владельца оппозиционных каналов обвинили в терроризме
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Верховной Раде предрекли роспуск
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Порошенко пропустил допрос о своем отпуске на Мальдивах
Все материалы
Экономика
Сбербанк раскрыл масштабы утечки данных
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Украина потребовала от «Газпрома» дать доступ к газу
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
Россиян подтолкнут к покупке подержанных иномарок
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
Мировой рынок рекордно упал
Все материалы
Силовые структуры
Полицейских на День уголовного розыска на всякий случай решили разоружить
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Сержант Балтийского флота назвал подполковника капитаном и поплатился
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Школьник раскрыл причину убийства 15-летней девочки в Подмосковье
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Путин уволил главу ФСИН и пять генералов
Все материалы
Наука и техника
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Россия в Сирии защитится землей
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Раскрыт характер поломки «самолета XXI века» в полете
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Все материалы
Спорт
Стали известны имена комментаторов поединка Головкина и Деревянченко
Железные леди
Английский футбол захватывают женщины. Их уважают игроки, тренеры и владельцы клубов
Отец Нурмагомедова одобрил реванш с Макгрегором
«Погба — проблемный ребенок»
Ничья в суперматче МЮ — «Арсенал», победы «Сити» и «Ливерпуля» — главные события тура АПЛ
Появилось видео конфликта Емельяненко с соперником до боя
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство
Все материалы
Культура
Умерла звезда «Казино Рояль» и «Мстителей»
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Артистка попала в больницу загримированной под зомби и вызвала панику у врачей
«Через 20 лет такие, как она, будут сидеть в правительстве»
Один из самых популярных норвежских писателей о фейковых новостях и Грете Тунберг
Спевшей в американском метро бездомной из России предложили контракт
«HALL07» театральной группы «TAAT»Прочь от людей
Скотч, 50 банок риса и рижский след японского шпиона: чем живет актуальный мировой театр
Певица из The Muffs умерла от редкой болезни
Все материалы
Интернет и СМИ
Найден первый пост в Instagram
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Парень потратил уйму денег на чаевые и рассердил возлюбленную
«У нас не осталось конкурентов»
 
Антонио Бандерас повторил знаменитый мем и удивился его популярности
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Соловьев показал украинскому журналисту руки без крови и назвал его мерзавцем
Все материалы
Ценности
Модель обругали за крошечное бикини и посоветовали ей ходить голой
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Самую молодую в мире миллиардершу поймали на нелепом фотошопе
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес в рекламе
Все материалы
Путешествия
Туристы поплавали с акулой и попали на видео
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
SSJ-100 выкатился за пределы посадочной полосы в России
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Найден способ сэкономить на путешествиях в Новый год
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Негигиеничная поза пассажиров самолета возмутила попутчиков
Все материалы
Из жизни
Уральцы случайно похоронили сбежавшего в США выдающегося россиянина
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
«Мисс Москва» потребовала у бывшего короля Малайзии «астрономическую» сумму
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Извращенец 20 раз сфотографировал ноги незнакомки и отказался удалить снимки
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Жених понарошку заплатил за свадьбу и сбежал от беременной невесты
Все материалы
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили года
Toyota RAV4 успешно пересдала «лосиный тест»
Найдена машина с рекордным количеством «грыж» на колесе
Все материалы
Дом
Россиянам предрекли жизнь в «консервных банках»
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Церетели вернул долг Москве
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
В Европе пожаловались на холод в жилых домах
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Определены районы Москвы с реактивно дорожающими квартирами
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские ученые получат гранты на развитие технологических кружков
На благоустройство Дагестана дали миллиард рублей
Все материалы