Выезжавший с парковки россиянин сделал два сальто на машине и сбежал

На записи камер видеонаблюдения попало необычное ДТП, которое произошло в Омске. Выезжая с парковки одного из местных торговых центов, машина сделала два сальто, а затем упала на бок. Об этом сообщает «Новый Омск».

Госавтоинспекции по Омской области уточнили, что авария произошла в четверг, 11 июля. «Автомобиль ВАЗ допустил наезд на препятствие. С места происшествия водитель скрылся. В медучреждение никто не обращался», — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Россиии по Омской области Наталья Бобылева.

В паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» пользователи сравнили видео с кадрами из голливудского боевика. «Каскадеры прям не каждый так сможет», — написал одни из комментаторов.

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