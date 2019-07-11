Пьяный россиянин в рясе обматерил прохожих и обещал убить снявшего его на видео

В Омске пожилой мужчина с бородой и в рясе приставал к людям на автобусной остановке, матерился на них и пригрозил убийством мужчине, который снимал его на видео и сделал замечание. Ролик опубликован в группе «Омск |Регион-55|REGIK55|» во«ВКонтакте».

«Мужчина очевидно сильно пьян. Все это происходило на остановке ДК Лобкова», — говорится в публикации.

На видеозаписи человек в черном одеянии требовал от прохожих «объяснить», кто у них батюшка. «Я 44 года служил... Иди ****** [к черту] отсюда, чмо, ***** [блин]», — сказал он одной из женщин. Закончив пререкаться с окружающими, он сел в подъехавшую маршрутку.

В разговоре с изданием «Новый Омск» секретарь омской епархии Дмитрий Олихов сообщил, что мужчина на видео — это бывший священник, который «давно под запрещением по известной причине». Представитель РПЦ назвал его серьезно больным человеком и добавил, что насильно снять рясу с него в церкви не могут по закону.

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