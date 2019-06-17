Выступавший против абортов священник признался в педофилии

В американском штате Техас арестовали священника-баптиста по обвинению в многократном сексуальном насилии над несовершеннолетней родственницей. Он стал известен после публичной поддержки закона, полностью запрещающего аборты, сообщает ABC News.

Как уточнили полицейские, 43-летний Стивен Брэттон в течение двух лет вступал в сексуальные отношения с родственницей, на момент первых контактов ей было 13 лет. Брэттон сам признался в преступлениях: он рассказал о них свое жене, с которой у них семеро общих детей, а затем другим пасторам церкви.

Еще до того, как он сдался полиции и внес залог в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей), его лишили сана и отлучили от церкви. «Жизнь этого человека так противоречит принципам веры, что сложно сказать, был ли он на самом деле христианином», — заявил коллега преступника Аарон Райт.

В апреле текущего года Брэттон публично выступал за законопроект, в котором предлагалось приравнять аборт к убийству. Если бы он был принят, женщинам, прервавшим беременность, по техасским законам могла бы грозить смертная казнь. Законодатели не поддержали такую меру.

Новость о преступлениях американца достигла высших чинов Южной баптистской конвенции — крупнейшей протестантской организации в США, к которой относится и церковь, где работал насильник. Сообщается, что церковь разработает план по борьбе с сексуальными преступлениями в своих рядах.

В конце апреля католическая епархия Нью-Йорка обнародовала список из 120 своих священников, обоснованно обвиненных в сексуальных домогательствах или владении детской порнографией.

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