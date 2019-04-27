Католическая церковь Нью-Йорка опубликовала список из 120 священников-педофилов

Римско-католическая епархия Нью-Йорка сделала достоянием общественности список священников, обвиненных в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним или владении детской порнографией. Документ опубликован на официальном сайте епархии.

В перечень вошли 120 священнослужителей, обвинения против которых признала обоснованными независимая надзорная комиссия, созданная церковью. Большинство преступлений совершили священники, рукоположенные в 50-х и 60-х годах прошлого века. Все, кто упомянут в списке, либо уже умерли, либо лишены сана, либо по меньшей мере отстранены от службы.

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В заявлении подчеркивается, что с момента принятия Хартии о защите детей и молодых людей в 2002 году было зарегистрировано всего два случая сексуальных домогательств. Ни один священник, получивший сан после 2002 года, не был заподозрен в подобных преступлениях.

В 2016 году церковь учредила так называемую Независимую программу примирения и компенсации (IRCP), которая выплачивает деньги жертвам преступлений такого рода. На данный момент компенсацию получили уже 350 человек.

В феврале католические епархии штата Техас также опубликовали списки священников, обвиненных в педофилии. В них в общей сложности упомянуты имена 298 человек.

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