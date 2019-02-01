В США рассказали о сотнях священников-педофилов

В американском штате Техас все католические епархии опубликовали списки священнослужителей, которых обвиняли в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает CNN.

В общей сложности 31 января были названы имена 298 человек, в отношении действий которых имеются заслуживающие доверия факты. Обвинения в насилии датируются периодом с 1940-х годов по настоящее время. Многие из названных священнослужителей уже умерли.

В каждом подразделении составляли свои списки, в них вносили имена представителей духовенства, сведения о том, когда и где они были рукоположены, а также в какие приходы были назначены. Указывается, что самое большое число виновных — 56 человек — оказалось в самой большой в Техасе архиепархии Сан-Антонио. В то же время в епархии Ларедо, к примеру, вообще не нашли достоверной информации о нарушениях.

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В Техасе 15 католических епархий, 1320 приходов и 8,5 миллиона прихожан. Решение раскрыть данные было принято осенью 2018 года для содействия исцелению и восстановлению доверия к церкви.

В конце декабря 2018 года предварительные данные расследования Генпрокуратуры Иллинойса показали, что почти 700 католических священников штата могут быть причастны к сексуальному насилию над детьми.

Расследование в регионе начали в августе после публикации доклада о педофилах в шести католических епархиях штата Пенсильвания. Тогда сообщалось, что к преступлениям причастны более 300 представителей духовенства, их жертвами стали более тысячи человек. При этом по большинству преступлений уже истек срок давности.

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