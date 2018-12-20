В США нашли еще сотни священников-развратников

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Почти 700 католических священников американского штата Иллинойс могут быть причастны к сексуальному насилию над детьми. Такие предварительные данные расследования приводятся в докладе офиса генпрокурора штата.

В документе отмечается, что на специально созданную горячую линию поступило не менее 300 сообщений о насилии со стороны священников, в большинстве случаев жертвы на тот момент были несовершеннолетними. Некоторые инциденты произошли несколько десятилетий назад. Кроме того, прокуратура запросила документы у всех шести епархий штата.

В результате выяснилось, что проблемы в регионе оказались значительно масштабнее. Так, в общей сложности обвинения поступили на 690 священников, при этом епархии ранее обнародовали имена лишь 185 из них.

Прокуратура указывает на то, что церковь зачастую просто игнорировала жалобы пострадавших, не расследовала или находила причину отнести их к недостоверным. В результате лишь 26 процентов из всех обвинений сочли правдивыми. В документе реакция епархий на сообщения о сексуальном насилии священнослужителей называется неравномерной по штату и зачастую неадекватной.

Офис генпрокурора также пришел к выводу, что епархии не могут сами справиться с сексуальным насилием. Отмечается, что расследование в настоящий момент находится на ранних этапах и будет продолжено. Его начали в августе после публикации доклада о сексуальном насилии над несовершеннолетними в шести католических епархиях штата Пенсильвания.

Тогда сообщалось, что десятилетиями священнослужители региона подвергали детей насилию. Отмечалось, что к преступлениям причастны более 300 представителей духовенства, их жертвами стали более тысячи человек. При этом по большинству преступлений уже истек срок давности.

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