В США нашли еще сотни священников-развратников

Почти 700 католических священников американского штата Иллинойс могут быть причастны к сексуальному насилию над детьми. Такие предварительные данные расследования приводятся в докладе офиса генпрокурора штата.

В документе отмечается, что на специально созданную горячую линию поступило не менее 300 сообщений о насилии со стороны священников, в большинстве случаев жертвы на тот момент были несовершеннолетними. Некоторые инциденты произошли несколько десятилетий назад. Кроме того, прокуратура запросила документы у всех шести епархий штата.

В результате выяснилось, что проблемы в регионе оказались значительно масштабнее. Так, в общей сложности обвинения поступили на 690 священников, при этом епархии ранее обнародовали имена лишь 185 из них.

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Прокуратура указывает на то, что церковь зачастую просто игнорировала жалобы пострадавших, не расследовала или находила причину отнести их к недостоверным. В результате лишь 26 процентов из всех обвинений сочли правдивыми. В документе реакция епархий на сообщения о сексуальном насилии священнослужителей называется неравномерной по штату и зачастую неадекватной.

Офис генпрокурора также пришел к выводу, что епархии не могут сами справиться с сексуальным насилием. Отмечается, что расследование в настоящий момент находится на ранних этапах и будет продолжено. Его начали в августе после публикации доклада о сексуальном насилии над несовершеннолетними в шести католических епархиях штата Пенсильвания.

Тогда сообщалось, что десятилетиями священнослужители региона подвергали детей насилию. Отмечалось, что к преступлениям причастны более 300 представителей духовенства, их жертвами стали более тысячи человек. При этом по большинству преступлений уже истек срок давности.

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