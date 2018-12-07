Жертвами непрошеного порно в сети оказались трехлетние дети

Основатель организации Bravehearts Хетти Джонстон (Hetty Johnstone) заявила, что современные дети знакомятся с порнографией уже в возрасте трех лет. По ее словам, это происходит из-за невнимательности родителей. Ее сообщение приводит издание Gold Coast Bulletin.

Джонстон убеждена, что родители, которые дарят маленьким детям телефоны или позволяют им пользоваться своими гаджетами, подвергают их опасности.

По данным активистки, порнография стала нормой для детей дошкольного возраста, потому что взрослые не контролируют их поведение в сети. Подобный контент опасен для психики ребенка.

Она сравнила такое поведение с ночной экскурсией в криминальные районы. «Можете бросить своих детей посреди ночи в месте вроде вокзала King's Cross, вернуться через три часа и надеяться, что они не видели и не испытывали ничего опасного или тревожного», — заключила Джонстон.

Она порекомендовала родителям не давать никаких устройств с возможностью выхода в интернет детям до 14-15 лет.

Основательницу Bravehearts поддержала Миранда Бейн (Miranda Bain), которая занимается детским законодательством Великобритании. Бейн уточнила, что даже шестилетние становятся жертвами растлителей в сети. Она назвала засилье порно важной проблемой современных детей: они часто сталкиваются в сети с баннерами и всплывающими окнами на сексуальную тематику.

Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что десятки тысяч педофилов из Британии искали своих жертв через интернет. Злоумышленники покупали в сети изображения и потоковые трансляции жестокого обращения с детьми.

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