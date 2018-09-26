Менеджер соблазнял детей славой на YouTube и сел за педофилию

Популярного французского YouTube-менеджера Бенжамена Лемэра (Benjamin Lemaire) признали виновным в растлении несовершеннолетних. Мужчину приговорили к 20 месяцам тюрьмы, сообщает Dexerto.

По данным журналистов, Лемэру предъявили несколько обвинений, сделанных на основе скриншотов его личных сообщений в Twitter. Судя по содержанию переписки, менеджер использовал собственную компанию SocialTube, чтобы втереться в доверие к начинающим YouTube-блогерам, стать их агентом, а затем соблазнить.

В 2014 году мужчина был заключен под стражу после жалобы 13-летнего подростка, который рассказал, что Лемэр несколько раз занимался с ним сексом. При обыске полицейские обнаружили на жестких дисках и флешках агента более 30 тысяч фотографий и около тысячи видеороликов с детской порнографией, сообщает Le Parisien.

25 сентября сообщалось, что полицейские арестовали 55-летнего владельца YouTube-канала для детей SevenSuperGirls Иана Райлетта (Ian Rylett). Полицейские обвинили его в домогательствах к девочке, не достигшей 16-летнего возраста.

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