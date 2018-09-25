55-летнего бизнесмена поймали на приставаниях к юной YouTube-звезде

Владелец YouTube-канала для детей SevenSuperGirls Иан Райлетт (Ian Rylett) был арестован по подозрению в домогательствах к девочке, не достигшей 16-летнего возраста. Об этом сообщает портал BuzzFeed News.

Согласно показаниям жертвы, Райлетт заставил ее снять с себя верхнюю одежду и прикасался к ней, а позднее попытался насильно снять с нее нижнее белье. Девочка также заявила, что 55-летний мужчина просил ее утянуть грудь, чтобы она казалась меньше. Сам Райлетт виновным себя не признал.

Жертвой приставаний Райлета стала одна из блогеров, создающих видеоролики для канала SevenSuperGirls. Его аудитория составляет более девяти миллионов человек, канал достиг отметки в пять миллиардов просмотров.

Британец Райлетт — одни из основателей бренда SevenAwesomeKids. Помимо SevenSuperGirls, имеющего наибольшую аудиторию, в франшизу входят также страницы SevenPerfectAngels, SevenFabulousTeens и SevenTwinklingTweens. Каждый из них предлагает авторские ролики от девушек в возрасте от 8 до 18 лет. Каждая из них получает зарплату лично от Райлетта.

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