Педофил стал полицейским ради девочек и попался

Суд в английском Ливерпуле признал полицейского виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом пишет The Telegraph.

Присяжные также сочли доказанной вину 30-летнего Айана Науда (Ian Naude) в сексуальных домогательствах, организации сексуального преступления в отношении несовершеннолетнего и попытке организовать еще четыре аналогичных деяния. Пострадавшими считаются пять детей в возрасте от 12 до 15 лет. В полиции считают, что их может оказаться больше.

Отмечается, что своих жертв мужчина в том числе убеждал раздеваться и совершать половой акт на камеру. В некоторых случаях он шантажировал их обещанием отправить фото и видео друзьям и родственникам.

На заседании суда Науда охарактеризовали как эгоистичного и жестокого педофила: так, он специально пошел в полицию, чтобы иметь доступ к уязвимым несовершеннолетним.

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Как сообщается, с 13-летней жертвой изнасилования Науд познакомился во время одного из вызовов в октябре 2017 года. После он нашел ее в соцсетях, обменивался сообщениями эротической направленности, и в итоге встретился с ней, покатал на машине и изнасиловал. При этом он частично снимал происходящее на видео.

Сам обвиняемый признался, что занимался сексом с девочкой, однако, по его словам, это происходило по обоюдному согласию. Он также согласен с обвинениями в подстрекательствах несовершеннолетних к сексу, принуждению к наблюдению за половым актом, обмене фотографиями эротического содержания и владении подобными снимками. В то же время Науд категорически отрицает, что пытался организовать сексуальные преступления в отношении детей.

Мужчина был арестован в ноябре 2017 года после жалобы 13-летней. Перед этим он случайно получил письмо с планом взять его под стражу, а потому удалил множество запрещенных материалов. Он также пытался спрятать свой ноутбук и второй телефон.

Науд родом из ЮАР, он служил в Афганистане пулеметчиком в рядах Королевского ирландского полка. У него есть ребенок. В правоохранительные органы он подался в январе 2017 года, но тогда его принятие на службу отложили из-за подозрений в изнасиловании женщины. Однако подвижек по делу не было, поэтому в апреле его взяли как полицейского-ученика. Уже после его ареста обнаружили, что он ранее также проходил подозреваемым в двух случаях приставаний к девочкам. Из-за произошедшего правоохранительные органы пересмотрели систему проверок при приеме на работу.

Приговор мужчине будет объявлен 13 декабря.

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