Педофил-насильник получил разрешение на свидания с сыном от своей жертвы

Суд Великобритании разрешил мужчине, осужденному за педофилию, видеться с сыном одной из жертв. Об этом сообщает The Times.

Банда, возглавляемая Аршидом Хусейном, насиловала, продавала в рабство и избивала несовершеннолетних девочек с 1987 по 2003 год. Жертвами банды педофилов стали более 50 девочек. В 2016-м году его приговорили к 35 годам тюрьмы.

Одна из жертв серийного насильника, Сэмми Вудхаус забеременела от него в 15 лет и родила от него сына Джеймса. Изначально ей казалось, что она его любит, и подросток считала себя «самой счастливой девушкой в Ротерхэме», однако впоследствии поведение Хусейна изменилось.

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«Он заставлял меня пить и принимать наркотики, насиловал и избивал меня, приставлял пистолет к моей голове и насмехался надо мной, занимаясь сексом с другими девочками-подростками», — описывала издевательства педофила жертва в интервью изданию The Mirror. Вудхаус утверждала, что хотела покончить жизнь самоубийством, однако от этого шага ее спас сын.

Хусейн не указан в свидетельстве о рождении ребенка, родительских прав у него также нет. В 2017 году, как пишет The Telegraph, британка решила отдать сына в интернат из-за того, что «не может справляться со сложными потребностями трудного ребенка». Согласно закону, в этом случае местные власти обязаны связаться со всеми, кто несет ответственность за ребенка. О том, что насильнику разрешили видеться с ребенком, Вудхаус узнала от суда и записала видеообращение в Twitter.

«Они знали, что он за решеткой и представляет опасность для моего сына,<...> но они приложили все усилия, чтобы включить его в дело. Я чувствую злость и страх за сына», — объяснила британка. Она призвала суд принять поправки к закону, гарантирующие запрет насильникам видеть детей, зачатых путем изнасилованиям или жестокого обращения.

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