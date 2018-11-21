Тренера-педофила осудили за развращение десятков подопечных

В немецкой земле Баден-Вюртемберг суд приговорил тренера по плаванию к 12 годам тюрьмы за растление 37 подопечных. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. «Мне стыдно за то, что я сделал», — сказал он, дав признательные показания в суде.

Жертвами 34-летнего мужчины стали девочки в возрасте от четырех до 12 лет. Некоторым из них он угрожал расправой, если те пожалуются родителям. Согласно материалам дела, преступник совершал насильственные действия сексуального характера как в бассейне, так и в комнатах для переодевания. Один из свидетелей также рассказал, что тот использовал подводную камеру, на которую записывал свои действия.

Всего мужчине было предъявлено более 200 обвинений в сексуальных домогательствах, в том числе в распространении детской порнографии с участием 40 девочек. Отмечается, что трех пострадавших не удалось опознать, поэтому несколько обвинений пришлось снять.

Полиция арестовала подозреваемого, имя которого не разглашается, в сентябре 2017 года после того, как родители двух жертв пожаловались на него в полицию.

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