Питбуль отбил школьницу у пытавшегося затащить ее в лес насильника

В городе Сясьстрой Ленинградской области бойцовская собака напала и отогнала мужчину, который схватил ее 11-летнюю хозяйку и попытался уволочь в лес, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел днем в среду, 22 августа. Девочка выгуливала своего питбуля на улице, когда к ней подошел незнакомец, схватил ее за ноги и потащил к лесополосе. По пути он бил школьницу палкой. Мать ребенка рассказала полицейским, что пес прогрыз намордник и кинулся на нападавшего. Спасаясь от собаки, тот бросил свою жертву и убежал.

Полицейские начали поиски худого бородатого мужчины с татуировкой на правой щеке.

В середине августа поисковые отряды «Лиза Алерт» запустили флешмоб против домогательств к детям и призвали россиян поделиться своими историями из детства, чтобы обратить внимание на существующую проблему. За несколько дней десятки пользователей соцсетей публично рассказали о том, как к ним приставали родственники, знакомые и незнакомцы на улицах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире с сексуальным насилием в детстве сталкивались каждая пятая женщина и пять-десять процентов мужчин. Только 10-12 процентов пострадавших обращаются в полицию.

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