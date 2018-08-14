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В сети начался флешмоб против домогательств к детям

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» запустил флешмоб #давайнескажеммаме, посвященный физическому и сексуальному насилию над детьми, сообщается в группе движения в Facebook.

Цель флешмоба — обратить внимание на проблему, говорить о которой не принято, стыдно и неприятно. «Многие, кто в детстве пережил встречу с педофилом, думают, что это случилось только с ними. Но беда в том, что это происходит со многими, и время от времени очень плохо заканчивается», — говорится в сообщении.

Активисты предложили пользователям соцсетей рассказать личные истории из детства, в которых подозрительный сосед пытался заманить к себе в квартиру, а незнакомец приставал на улице или в общественном транспорте, «зажимал» в подъезде, трогал или заставлял трогать.

«К сожалению, с нашего детства эти люди никуда не делись. Но в наших силах научить детей правилам безопасности и постоянно объяснять им, как себя вести в таких ситуациях», — добавили в организации.

Некоторые уже поделились своими историями с Facebook и Instagram. Многие из них касались именно сексуального насилия.

#давайнескажеммаме И я поучаствую во флешмобе от #lizaalert .Было мне тогда лет пять, а может и меньше. Мы собирались с бабушкой куда-то, куда я не помню, но бабушка меня нарядила в самое красивое платье и выпустила на лавочку возле подъезда (мы всегда жили на первом этаже и это было в порядке вещей, вот так вот запросто выпустить ребенка). Пока бабушка собиралась, ко мне подошёл дядя, чужой, и начал предлагать конфетку, мороженку, посмотреть щеночка. Но я отвечала твердо НЕТ. Он понял, что я не пойду с ним просто так, взял меня подмышку и понес. Я сопротивлялась, затем заплакала, а когда он занёс меня в подъезд, я начала кричать. Он снял с меня трусики и посадил голой попкой на лестничную клетку. Я продолжала плакать, а он расстёгивать брюки. И кто-то в подъезде решил посмотреть, что же происходит на лестнице и защелкал, заскрипел дверной замок. Мужчина спохватился, одел брюки и побежал. Соседка вышла на площадку, а я осмелела и стала кричать ему что-то гадкое вслед. Слава Богу, спасибо соседке, которая меня фактически спасла. Но я помню этот случай до сих пор! Помню как плакала мама с бабушкой, помню, как водили меня к врачу, помню, как ходили на опознание и я никого не узнала, так как все были одинаковые - в шляпе и очках. Помню и боюсь за своих детей. И понимаю, если преступник захочет сделать - он сделает!

Фото опубликовано @mopsja

#давайнескажеммаме В 5-ом или 6-ом классе я занималась я гандболом и самостоятельно ездила на тренировки на метро. Но однажды, моей жизни угрожала опасность. Зимой темнеет раньше, а мой путь от метро до дома проходил между пятиэтажных домов. Я всегда ощущала эту дорогу не безопасной, но она была быстрее всех🤷🏼‍♀️ В один такой зимний вечер, ко мне подошёл мужчина и стал спрашивать где здесь находиться ближайшая школа. Я указала на здание позади и продолжила идти. Но он пошёл со мной и продолжил говорить, что он из Ералаша и ищет актеров. Я сразу поняла, что он врет, но незнала как отцепиться от него. Я продолжила с ним разговор, притворяясь, что я ему верю, а сама все больше боялась потому-что на улице никого не было. В какой-то момент он стал предлагать стать актрисой мне, но я отказала, объяснив ему, что у меня уже есть занятие, которое мне интересно. Он продолжил настаивать и стал просить зайти в подъезд ближайшего дома, чтобы я показала ему поклоны и свои актерские таланты. На мои отказы, он отвечал что мне не стоит боятся и предложил взять его паспорт. Это совершенно не убедило меня, тогда он просто стал тащить меня в подъезд. Самое интересное, что я постеснялась закричать о помощи. Схватившись за перила, окрашенное в серебряный цвет, мертвой хваткой, я ждала когда это закончится. Эта краска испачкала мне руки и и бежевый пуховик, за что мне ещё пришлось получить по шее от мамки в этот же вечер 😂. Так вот, он отпустил меня, а я начала стремительно идти а он следовал за мной и говорил, что я зря боюсь ведь мне светит карьера актрисы. За следующим домом, я увидела идущую женщину. Я побежала к ней и попросила ее проводить меня до дома. Этот мужчина следовал за нами. Мы шли и нам обеем было очень страшно. Представить боюсь, чем бы все это могло закончиться...

Фото опубликовано @lana_silysh

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