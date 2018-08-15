В США узнали о сотнях священников-педофилов в одном штате

В США опубликовали доклад, в котором говорится о сексуальном насилии над несовершеннолетними в шести католических епархиях штата Пенсильвания. Об этом пишет NBC10.

Большое жюри более двух лет разбиралось с обвинениями. Исследовалось происходящее в епархиях городов Аллентаун, Эри, Гринсберг, Гаррисберг, Питтсбург и Скрантон, которые в общей сложности обслуживают 1,7 миллиона католиков. В основу доклада легли в том числе внутренние церковные документы.

Как следует из документа объемом более чем 1300 страниц, десятилетиями священнослужители региона подвергали детей насилию. Считается, что к преступлениям против несовершеннолетних причастны более 300 представителей духовенства, в отношении которых заслушали обвинения.

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Их жертвами стали более тысячи человек: их идентифицировали через церковные записи. Таким образом, на самом деле пострадавших за долгие годы может оказаться гораздо больше. Среди преступлений числятся изнасилования и принуждения к абортам, изготовление детской порнографии, а также покрывательство: зачастую руководство в ответ на жалобу считало, что ничего страшного не произошло.

NBC10 отмечает, что в документе раскрыты имена не всех жертв и виновных. Это, в частности, связано с тем, что представители духовенства обращались в суд, пытаясь запретить публикацию отчета, поскольку он явно скажется на их репутации. Однако Верховный суд штата постановил, что общественность имеет право ознакомиться с документом, но ряд имен все равно скрыли.

Подчеркивается, что по большинству преступлений уже истек срок давности, однако двум священникам все же предъявили обвинения. Слушания по делу в ближайшее время продолжатся.

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