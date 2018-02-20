Малолетнюю проститутку в США принудили к сексу с раввином

Раввина из американского штата Нью-Джерси обвинили в сексе с несовершеннолетней проституткой. Об этом сообщает NJ.com.

Руководитель местного центра религиозного обучения Арье Гудман (Aryeh Goodman), предположительно, был одним из 30 мужчин, пользовавшихся секс-услугами, которые оказывала 17-летняя девушка. Клиентов она принимала в одном из отелей города Ист-Брунсвик в период с 1 января по 2 февраля 2018 года.

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По информации прокуроров, уроженку штата Пенсильвания, имя которой не сообщается, к занятию проституцией принудили жители Нью-Йорка Габриэла Колон (Gabriella Colon) и Ричард Ортиз (Richard Ortiz). Обоих подозреваемых арестовали. Им предъявлены обвинения в торговле людьми и распространении детской порнографии.

Издание отмечает, что Гудман сам сдался властям через несколько дней после ареста предполагаемых сутенеров. Ранее он отбывал наказание за развратные действия в отношении 13-летнего ребенка.

В феврале сообщалось о борце с растлением малолетних в католической церкви, священнике из штата Айдахо, у которого полицейские нашли фотографии детей порнографического содержания. Они также обнаружили его электронную переписку, в которой он признавался в «желании насиловать и убивать детей». Ему предъявили обвинения по 14 статьям.

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