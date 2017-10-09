Проститутка рассказала о жестоких фантазиях стрелка из Лас-Вегаса

Проститутка, к услугам которой неоднократно прибегал Стивен Пэддок, расстрелявший посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, рассказала о его предпочтениях. Об этом пишет газета The Sun.

По словам 27-летней женщины, Пэддок неоднократно фантазировал о жестоких изнасилованиях и воплощал с ней свои мечты. «Когда я впервые повстречала Стивена, я пыталась оправиться после отношений с издевавшимся надо мной человеком, у меня не было ничего, кроме одежды на мне. Казалось, он хотел помочь. Мы ходили вместе по казино, и он часами играл и пил. Но когда ему везло, мы возвращались в номер, у нас был очень агрессивный, жестокий секс», — рассказала женщина, пожелавшая остаться неизвестной.

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Она показала журналистам текстовое сообщение от Пэддока: мужчина предлагал связать женщину, чтобы она звала на помощь. «У него была темная, извращенная сторона. Но несмотря ни на что, никогда не могла представить, чтобы он решился сделать то, что сделал», — подытожила проститутка. Она отметила, что Пэддок хвастался своим отцом-налетчиком, который входил в список 10 самых разыскиваемых преступников США. «Меня с ним ничего не связывало, только плохая кровь. Я был рожден плохим», — писал он.

Всего Пэддок приглашал к себе эту женщину девять раз, когда посещал город без своей подруги, 62-летней Мэрилу Дэнли. Каждый раз он щедро оплачивал интимные услуги — однажды, например, передал проститутке около восьми тысяч долларов.

Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Он убил 58 человек, пострадали более 500.

В номере Пэддока было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты. Следствие пока не может установить мотив содеянного.