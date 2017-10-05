Подруга стрелка из Лас-Вегаса назвала его добрым человеком

Подруга Стивена Пэддока, устроившего 1 октября массовую бойню в американском Лас-Вегасе, ничего не знала о его планах. Об этом говорится в заявлении женщины, которое распространил ее адвокат, передает The Independent.

По словам 62-летней Мэрилу Дэнли, когда возлюбленный отправил ее на Филиппины, она испугалась, что таким образом он хочет порвать с ней отношения.

«Я знала Стивена как доброго, заботливого и тихого человека. (...) Я любила его и надеялась, что нас ожидает спокойное совместное будущее», — говорится в заявлении Дэнли. Она особо отметила, что ее бойфренд не говорил и не делал ничего каким-либо образом наводившего на мысль, что «может произойти нечто ужасное».

4 октября подруга Пэддока прилетела из столицы Филиппин Манилы в США. В полиции сообщили, что женщина «представляет интерес для следствия».

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По словам стражей порядка, 64-летний Пэддок и Дэнли стали встречаться весной этого года. Они жили вместе в городке Мескит, штат Невада.

Ранее стало известно, что за неделю до трагедии Пэддок перевел на Филиппины 100 тысяч долларов.

Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. В результате погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты.