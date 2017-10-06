Подруга стрелка из Лас-Вегаса рассказала о его безумных поступках

Стивен Пэддок, расстрелявший посетителей концерта музыки кантри в Лас-Вегасе, демонстрировал признаки безумия. Об этом сообщила его подруга Мэрилу Дэнли, информацию передает NBC News.

«Говорит, иногда он просто лежал в кровати, выл и кричал: "Боже мой!"», — рассказал изданию один из бывших работников ФБР, знакомых с делом Пэддока. Другой экс-сотрудник спецслужбы подтвердил, что мужчина демонстрировал признаки психического нездоровья.

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Ранее она заявляла, что не подозревала о планах своего друга и знала его как тихого и заботливого человека. Следователи не могут установить причину, толкнувшую мужчину на преступление.

По словам стражей порядка, 64-летний Пэддок и Дэнли стали встречаться весной этого года. Они жили вместе в городке Мескит, штат Невада.

Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. В результате погибли 59 человек, пострадали более 500.