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Ватикан прервал многолетнее молчание после обвинения священников в педофилии

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Представитель католической церкви прокомментировал расследование США о систематическом сексуальном насилии над несовершеннолетними в Пенсильвании. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на официального представителя Ватикана Грега Берка.

«Только два слова могут выразить то, что чувствуешь перед лицом этих ужасных преступлений: стыд и боль. Святой престол с большой серьезностью рассматривает этот доклад, опубликованный Большим жюри Пенсильвании», — заявил священник. Он добавил, что католическая церковь недвусмысленно осуждает сексуальные домогательства в адрес детей.

Подобные секс-скандалы могут нанести серьезный ущерб вере католиков, считает представитель Ватикана. Он призвал священнослужителей извлечь серьезные уроки из произошедшего и признать свою ответственность за преступления. «Жертвы должны знать, что папа Римский на их стороне», — заключил Берк.

15 августа в США опубликовали доклад, в котором были собраны факты о многолетнем насилии над несовершеннолетними в шести католических епархиях Пенсильвании. Авторы документа обвинили более 300 представителей духовенства в сексуальных преступлениях против детей. Жертвами священников за десятилетия безнаказанности стали более тысячи человек.

Священнослужителей обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетних, принуждении к абортам, изготовлении детской порнографии, а также сокрытии сексуальных преступлений.

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Предыстория: В США узнали о сотнях священников-педофилов в одном штате
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