Лидеров американских скаутов заподозрили в педофилии

В организациях юношеского движения скаутов в США обнаружили сотни подозреваемых в насилии над детьми. Об этом заявил американский адвокат Джефф Андерсон, сообщает CBS News.

Юрист объявил, что установить удалось личности 130 подозреваемых в педофилии среди сотрудников организации бойскаутов в Нью-Йорке. В то же время адвокат Грег Джианфоркаро рассказал, что знает имена еще 50 обвиняемых в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним в Нью-Джерси. «Это далеко не полный список. Работа только началась», — отметил Андерсон.

По словам Джианфоркаро, раскрывать имена обязаны не юридические фирмы, а само руководство скаутского движения. «Они должны быть здесь и объявлять имена», — подчеркнул он.

Андерсон при этом указал, что с 1944 по 2016 год в рядах скаутского движения было выявлено не менее 7,8 тысячи предполагаемых педофилов. При этом жертвами домогательств стали более 12 тысяч детей. Он добавил, что многие пострадавшие сейчас могут предъявить обвинение благодаря нью-йоркскому закону об увеличении срока исковой давности в отношении заявлений о сексуальном насилии. Он был подписан в 2018-м.

CBS News отмечает, что 22 апреля организация скаутов выпустила заявление, в котором выразила возмущение случаями насилия над детьми. В сообщении указывалось, что безопасность и защита юных бойскаутов — самое важное для руководства. Организация также принесла извинения всем, кто пострадал от действий злоумышленников.

С середины 2018-го в нескольких американских штатах католические епархии опубликовали списки священнослужителей, которых обвиняли в сексуальном насилии над детьми. В перечни попали сотни людей.

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