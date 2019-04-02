Сотни полицейских Лондона избежали наказания за сексуальное насилие

Сотни сотрудников полиции Лондона, обвиненных в сексуальном насилии, избежали дисциплинарного расследования, которое может привести к наказанию. Об этом пишет The Independent.

Как выяснило издание, с начала 2012 года по июнь 2018-го в общей сложности 562 сотрудника столичной полиции были обвинены в сексуальном насилии. При этом на 249 из них пожаловались собственные коллеги.

Формальным проверкам подвергся лишь 31 человек, то есть каждый 18-й. Отмечается, что из 562 подозреваемых 33 вышли на пенсию или ушли в отставку, а еще один человек после официального расследования был лишен выплат за свою службу.

При этом каждый год число обвиняемых в насилии росло. The Independent отмечает, что это произошло после многих лет занижения статистики, а также на фоне крупных и международных скандалов, которые даже вылились в движение против домогательств #MeToo.

Представитель полиции Лондона, комментируя данные, заявил, что все подобные жалобы тщательно расследуются. По его словам, активная работа со стражами порядка ведется тогда, когда находят реальные доказательства нарушений с их стороны. В полиции указали, что поощряют рассказы пострадавших о произошедшем, и в этой связи статистика может вновь вырасти.

The Independent также напоминает о последних скандалах, связанных с сексуальным насилием в рядах сотрудников правоохранительных органов. В частности, в ноябре 2018-го один столичный полицейский был уволен за домогательства к спящей женщине в поезде, а другой отправился в тюрьму за изнасилование 16-летней. В обоих случаях жертвы рассказали, что мужчины использовали статус полицейских, чтобы войти в доверие.

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