Раскрыты подробности сексуальной эксплуатации девочек в Британии

Преступные банды мигрантов, годами насиловавшие несовершеннолетних в Британии, целенаправленно искали девочек-сикхов. Об этом говорится в докладе в Ассоциации помощи и реабилитации сикхов, передает The Daily Mail.

Как сообщается, преступниками в основном были мигранты-пакистанцы. Они десятилетиями насиловали и втягивали в занятия проституцией британок-сикхов. В докладе говорится, что полиция умышленно игнорировала заявления, зачастую по соображениям политкорректности.

По информации Ассоциации, пакистанцы завлекали девушек дорогой одеждой и машинами, а затем «передавали их в пользование» другим членам своей семьи. Несмотря на то, что о подобных преступлениях в отношении белых британок стало известно еще в 2012 году, правонарушения против британок-сикхов долгие годы замалчивались.

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По словам лидеров сообщества британских сикхов, подобные инциденты начали происходить в 1960-х годах. «Найдены подтверждения тому, что на протяжении 50 лет члены преступных банд, которыми в основном являются пакистанцы, выбирали своими жертвами девочек сикхов, — говорится в документе. — Из-за того, что правоохранительные органы не принимали никаких мер, такие схемы продолжали существовать».

В докладе упоминается дело 1980 года, в котором сикхи жаловались на преследования со стороны мусульман. Их также обвиняли в обращении девочек-сикхов в секс-рабынь. В 2008 году предположительно мужчины-мусульмане создали сайт, где хвастались совращением девушек-сикхов в университете. В 2013 году дело о шести мужчинах, домогавшихся до молодой девушки-сикха в Лестере, дошло до суда.

Впервые о том, что на территории страны орудуют банды, которые насилуют британок и вовлекают их занятие проституцией, открыто заговорили в 2014 году. Тогда правозащитники опубликовали доклад, в котором рассказали, что за 16 лет пакистанцы изнасиловали в городке Ротереме с населением свыше 250 тысяч человек более 1,4 тысяч девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Насильники угрожали девочками расправой, если те обратятся в полицию. Полицейские в свою очередь не хотели показаться нетолерантными или боялись, что это послужит причиной расовой ненависти, а потому не придавали дела огласке или вообще не принимали заявления пострадавших.

Сикхи — народность, проживающая на северо-западе Индии в штате Пенджаб. Противоречия между сикхами и мусульманами обострились в 1947 году после раздела бывшей Британской Индии, тогда западная часть Пенджаба отошла Пакистану, а восточная — Индии. После кровопролитных столкновений практически все сикхи переселились в Индию.

Сикхские общины существуют во многих странах мира, в том числе в Великобритании. Там проживает около 400 тысяч представителей народности.

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