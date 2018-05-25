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Мать заманила 13-летнюю дочь в Пакистан, выдала замуж и села за это в тюрьму

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В Великобритании осудили женщину, обманом заставившую дочь поехать в Пакистан, где ту насильно выдали замуж за мужчину вдвое старше, сообщает Reuters.

Согласно материалам дела, в 13 лет девочка отправилась в путешествие в Пакистан, где состоялась ее помолвка с будущим мужем. Тогда 29-летний мужчина занялся с ней сексом, девочка забеременела и была вынуждена сделать аборт, после чего вернулась в Британию.

Мать отвезла дочь в Пакистан снова в 2016 году, когда той исполнялось 18 лет, под видом путешествия. По прибытии, мать заставила ее выйти замуж за мужчину, с которым у нее ранее была связь. Когда девушка заявила, что не хочет вступать в брак, женщина избила ее и пригрозила сжечь паспорт.

О произошедшем стало известно британским властям, и Верховный суд потребовал возвращения девушки в Великобританию. Тогда мать сказала ей, что если она расскажет кому-то о случившемся, та использует против нее черную магию. Как именно британская сторона узнала о браке, не уточняется. Однако, как пишет агентство, расследованием дел, связанных с браками по принуждению, занимается специальный правительственный отдел, куда в прошлом году поступило около двух тысяч подобных жалоб.

Мать, имя которой не раскрывается ради безопасности потерпевшей, приговорена к трем с половиной годам колонии за принуждение дочери вступить в брак. Это стало первым обвинительным приговором вынесенным по подобному обвинению с 2014 года, когда в стране официально запретили договорные браки. Максимальный тюремный срок за такое преступление составляет семь лет.

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