Разъяренный техасец пристрелил возлюбленную на глазах у детей

В американском штате Техас мужчине предъявили обвинение в том, что он убил свою супругу на глазах у их троих детей. Об этом сообщает Fox6 TV.

По словам официального представителя местной полиции Джоди Силва (Jodi Silva), Даниэль Мартинес и его гражданская жена Клаудия Арриага (Claudia Arriaga) сильно ссорились и кричали друг на друга. В пылу гнева мужчина вытащил пистолет и застрелил возлюбленную.

Женщина скончалась на месте. Что именно стало причиной размолвки и сколько лет было их детям, пока не уточняется.

4 февраля стало известно, что в Пакистане мужчина убил свою семью после того, как узнал, что родственники одобрили замужество его дочери. Она должна была выйти замуж за молодого человека, который ему совсем не нравился. Асиф Шах вначале застрелил жену, затем двух дочерей Комаль и Риду, а после этого тяжело ранил 15-летнего сына и скрылся с места преступления.

Конфликт произошел в городе Атток провинции Пенджаб. По словам полицейских, к 26-летней Комаль посватался молодой человек. Отцу невесты выбор пришелся не по вкусу.

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