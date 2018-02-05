Не захотевший становиться тестем мужчина расстрелял свою семью

В Пакистане мужчина убил свою семью после того, как узнал, что родственники одобрили замужество его дочери. Она должна была выйти замуж за молодого человека, который ему совсем не нравился. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Асиф Шах (Asif Shah) вначале застрелил жену, затем двух дочерей Комаль и Риду, а после этого тяжело ранил 15-летнего сына.

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Конфликт произошел в городе Атток провинции Пенджаб. По словам полицейских, к 26-летней Комаль посватался молодой человек. Отцу невесты выбор пришелся не по вкусу.

Когда будущей тесть узнал, что все остальные члены семьи, в отличие от него, рады предстоящей свадьбе, он взялся за оружие. После убийства, Шах скрылся с места преступления. Мужчину разыскивает полиция.

В августе 2016 года пакистанец в городе Карачи перерезал горло своей второй жене спустя 15 лет после убийства первой супруги. В обоих случаях были совершены убийства чести. По словам пакистанца, вторая супруга, которая была младше его на 20 лет, изменяла ему. По словам стражей порядка, по той же причине мужчина убил свою первую супругу, родившую ему троих детей.

Убийство чести — преступление, совершаемое родственниками девушки, навлекшей позор на свою семью. Случаи до сих пор нередко фиксируются в Пакистане: там от рук родственников, недовольных нарушением традиционных ценностей, ежегодно погибают сотни женщин.

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