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Индиец из королевской гвардии надел тюрбан на парад

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Гвардеец индийского происхождения Шаранприт Сингх Лалл (Charanpreet Singh Lall) стал первым человеком, надевшим на парад дастар — обязательный традиционный головной убор сикхов в форме тюрбана. Об этом сообщает The Sun.

22-летний британский гвардеец появился на параде в честь дня рождения Елизаветы II в субботу, 9 июня, в черном тюрбане, соответствующем по цвету традиционным шапкам из медвежьего меха. Он принял участие в торжественной церемонии, за которой наблюдали его родители и сестра, наряду с тысячью другими солдатами королевской гвардии.

Молодой человек приехал из города Пенджаб (Индия) в детстве и в настоящее время живет в Лестере (Великобритания). Он начал служить в британской армии в январе 2016 года.

Медвежьи шапки стали частью формы британских королевских гвардейцев в 1815 году. Таким образом были отмечены заслуги гвардейцев, нанесших поражение армии Наполеона в битве при Ватерлоо.

Елизавета II празднует два дня рождения в году. Первый она отмечает в день своего появления на свет — 21 апреля. Второй, официальный, королева отмечает в одну из суббот июня. Традиция появилась в середине XVIII время во время правления Георга II, чей день рождения был в ноябре. Правитель решил, что поздней осенью в Англии слишком холодно для ежегодного парада, и приурочил свой праздник к другой церемонии, известной как Trooping the Colour, которая проходит в июне.

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