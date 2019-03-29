США выплатят врачу-педофилу почти 2 миллиона долларов пенсии

В США осужденный за педофилию педиатр продолжит получать от государства ежегодную пенсию в размере около 100 тысяч долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В ходе совместного расследования газета и телепрограмма Frontline выяснили, что ныне 70-летний Стэнли Патрик Вебер (Stanley Patrick Weber) получает выплаты как бывший капитан Офицерского корпуса Службы здравоохранения США. Ведомство предоставляет врачей и прочих медицинских специалистов для правительственных учреждений, в том числе для Службы индейского здравоохранения (IHS), где ранее работал осужденный.

Вебера признали виновным в совращении двух малолетних в резервации в Монтане в сентябре 2018-го. В январе 2019-го его приговорили к 18 годам и четырем месяцам тюрьмы. Мужчина не признал своей вины и обжаловал вердикт. При этом в настоящее время он ожидает суда по случаям сексуального насилия над четырьмя пациентами-детьми в Южной Дакоте.

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По данным следствия, преступления Вебер совершал как во время работы в государственных больницах, так и в выделенных ему домах непосредственно на местах. В расследовании журналистов также говорится, что работодатели, вероятно, знали о наклонностях своего сотрудника, однако не увольняли его. В частности, после ряда жалоб они просто перевели его из одной резервации в другую.

В общей сложности Вебер работал в госучреждениях, помогающих индейцам, более 30 лет. На пенсию он вышел в 2011 году, проработав в системе Службы здравоохранения 25 лет. При этом до 2016-го мужчина продолжал работать в IHS как гражданский специалист. До помощи индейцам он еще в течение 30 лет работал в армейских структурах.

По подсчетам журналистов, за свой стаж Вебер получает около 100 тысяч долларов в год. Таким образом, если выплаты продолжатся, за срок в тюрьме ему выплатят более 1,8 миллиона долларов. Эта сумма не включает в себя вероятную корректировку с учетом повышения стоимости жизни.

В настоящее время власти пытаются понять, каким способом можно лишить преступника пенсии. Газета отмечает, что выплаты, вероятнее всего, невозможно прекратить без изменения федерального законодательства.

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