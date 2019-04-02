Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.

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Две женщины заявили, что иллюзионист подверглись сексуальному насилию со стороны иллюзиониста. Официальные обвинения 45-летнему Блейну пока не выдвинуты. Сам Блейн и его представитель отказались общаться с журналистами.

В 2017 году модель Наташа Принс обвинила Блейна в изнасиловании. По ее словам, инцидент имел место летом 2004 года в частном доме в лондонском районе Челси. Позднее это обвинение рассыпалось, британский Скотланд Ярд отказался от расследования.

Россияне знают о Дэвиде Блейне не столько благодаря его фокусам, сколько благодаря пародийным видеороликам о фокуснике, показывающем "уличную магию". Русскоязычную версию роликов озвучил комик Андрей Бочаров.

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