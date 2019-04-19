Аргентина признала преступлением уличные домогательства

Уличные домогательства к женщинам в Аргентине признали преступлением. Такой закон принял сенат — верхняя палата парламента, передает РИА Новости.

За домогательства на улицах, в транспорте, в торговых центрах и других публичных местах нарушитель может получить штраф, принудительные работы или арест. Непозволительными будут считаться комментарии сексуального характера, видеозаписи без разрешения, излишний физический контакт, а также непристойные жесты и преследование. В стране также создадут специальную горячую линию для пострадавших женщин.

Латиноамериканское общественное движение MuMaLa сообщало, что практически 100 процентов женщин страдали от домогательств на улицах. По большей части это были непристойные комментарии в их адрес или преследования.

В марте 2018-го в Бельгии начали штрафовать мужчин за сексизм. Во Франции также обсуждали наказания для мужчин, отпускающих непристойные комментарии в отношении внешнего вида женщин.

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