Трамп позлорадствовал над обвиненным в домогательствах вице-президентом

Дональд Трамп поиздевался над бывшим вице-президентом США Джо Байденом. В своем Twitter он выложил видео, на котором к сидящему в кресле Байдену со спины подкрадывается другой Байден, кладет ему руки на плечи и целует в затылок.

Ранее заместитель Обамы дважды за неделю оказался в центре скандалов. Сначала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила его в домогательствах — по ее утверждению, в 2014 году политик понюхал ее волосы и поцеловал в затылок. Затем Эми Лаппос заявила, что в 2009 году во время мероприятия по сбору средств Байден схватил ее за голову, притянул к себе и принудил потереться носами. Она не рассматривает инцидент как домогательство. «Это сексизм или мизогония», — сказала пострадавшая.

В октябре 2016 года достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем. Бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает за интимные места без разрешения, потому что он звезда и ему можно это делать. Фраза вызвала крупный скандал перед президентскими выборами, состоявшимися ровно через месяц, однако не помешала Трампу выиграть их.

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