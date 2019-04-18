В Японии активисты выступили против освобождения отца-насильника

Сотни активистов в японской столице Токио вышли на уличные акции протеста после освобождения отца-насильника из-за недостаточного сопротивления жертвы. Об этом сообщает Daily Mail.

Около 400 японцев с лозунгами движения #MeToo обвинили судей в несправедливом решении отпустить на свободу мужчину, который изнасиловал свою дочь. Активисты боятся, что это событие только усугубит проблему насилия в Японии. Протестующие выступили с заявлением, что судьям, вынесшим такое решение, необходимо получить «образование по правам человека».

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Суд установил, что 19-летняя девушка действительно не давала свое согласие на половой акт, однако указал, что «жертва не находилась в таком состоянии, когда сложно оказывать достаточное сопротивление». Такое условие по японскому законодательству может быть основанием для освобождения от ответственности.

#MeToo — движение против домогательств, появившееся в 2017 году после многочисленных обвинений в приставаниях и изнасилованиях от известных актрис в адрес продюсеров, режиссеров и актеров в Голливуде. Вскоре оно приобрело международный характер.

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