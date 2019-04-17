Известного китайского актера забанили из-за постов о японской военщине

Китайского актера Чжао Лисиня забанили в сервисе микроблогов Weibo из-за комментариев о масштабах японской агрессии в 1937-1945 годах. Об этом сообщается на портале What's on Weibo.

Артист, на которого в Weibo подписано более семи миллионов пользователей, задался вопросом, почему японские военные не стали разрушать музей императорского дворца в Пекине во время Второй японо-китайской войны. «Японцы оккупировали Пекин на восемь лет. Так почему они не разграбили музей за это время? Это соответствует характеру захватчика?» — написал Чжао. Кроме того, актер назвал нанкинскую резню 1937 года следствием сопротивления Китая вторжению Японии.

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На посты китайца, который имеет еще и шведское гражданство, бурно отреагировали пользователи сервиса. Некоторые из них потребовали навсегда запретить Чжао работать в Китае. После этого актер извинился, заявив, что не смог до конца верно изложить свои мысли. Несмотря на это, портал 16 апреля опубликовал уведомление о «Вредной политической информации». Там подчеркивалось, что из-за ее распространения аккаунт Чжао Лисиня был отключен.

Отношения Японии и Китая остаются напряженными со времен Второй мировой войны. Особенно болезненными в памяти китайцев считаются события Второй японо-китайской войны. В частности, в 1937 году в ходе так называемой нанкинской резни от рук японских военных погибли, по разным оценкам, от 40 до 500 тысяч человек. Правительство Японии отрицает причастность к произошедшему.

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