В России перенесли премьеру фильма о педофилии в церкви из-за Пасхи

Министерство культуры России порекомендовало сдвинуть запланированную на 25 апреля премьеру фильма Франуса Озона «По воле божьей». Об этом прокатчик A-One Films сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Министерство культуры сообщило нам об этом сегодня днем. Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что фильм все-таки выйдет в прокат с 29 апреля», — говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство посоветовало организовать релиз после православной Пасхи, которая в этом году выпадает на 28 апреля.

В новой картине французского режиссера рассказывается реальная история католического священника Бернара Прейно из Лиона, которого в 2017 году обвинили в педофилии. Он признал себя виновным в растлении 13 прихожан, в то время как свидетели рассказали, что его жертвами стали более 70 несовершеннолетних. Новый фильм Озона получил Гран-при жюри Берлинского фестиваля.

23 апреля стало известно, что по требованию чиновников Минкульта российский релиз фантастического боевика «Мстители: Финал» перенесли со дня мировой премьеры 25 апреля на 29 апреля. Такое решение было принято ради продвижения ленты «Миллиард» с Владимиром Машковым.

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