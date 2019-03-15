Мединский решил защищать русское кино по праздникам

На правительственном совете по развитию кинематографии Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что в праздничные дни кинотеатрам следует отдавать приоритет отечественным фильмам. Слова политика передает ТАСС.

Он отметил, что в период новогодних каникул в России не действуют ограничения на показ зарубежных картин. «Мы правильно формируем репертуар совместно с нашими дистрибьюторами», — сказал Мединский.

«Я уверен, что надо также расставить приоритет на два временных промежутка — это праздники вокруг 9 мая и праздничные и школьные каникулы вокруг 4 ноября», — добавил министр, пояснив, что в эти дни нужно сделать упор на показ фильмов российского производства.

Ранее Минкульт снял с себя ответственность за кассовый провал мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра», снятого при финансовой поддержке Фонда кино. Крупные киносети отказались показывать ленту с 7 марта из-за конфликта, разгоревшегося после переноса премьеры бельгийского анимационного фильма «Королевский корги». Зарубежная картина должна была появиться на экранах в этот же день.

В сентябре 2018 года стало известно, что Минкульт принял решение о внесении поправок в законодательство, согласно которым показ иностранных картин в российских кинотеатрах планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в течение дня.

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