Названы главные детские страхи россиян

Почти половина россиян (40 процентов) назвала своим главным детским страхом темноту. Это следует из опроса проекта «Дети Mail.ru», передает ТАСС.

Согласно данным опроса, и мужчины, и женщины боялись в детстве одних и тех же вещей. Высоты опасались 17 процентов опрошенных, насекомых — 15 процентов, монстров — 15 процентов, собак — 13 процентов. Еще семь процентов боялись пиковой дамы.

В Mail.ru отметили, что россияне в детстве также боялись инопланетян, клоунов, кукол и воды. Среди самых необычных ответов оказались Дед Мороз и воспитательница.

При этом россияне не стали связывать пятницу 13-е с состоянием здоровья — 96 процентов не заметили у себя плохого самочувствия. Четыре процента сообщили о симптомах ОРВИ, мигрени и боли в животе. У некоторых обострились хронические заболевания.

Ранее стало известно, что больше половины россиян (58 процентов) боятся болезней своих детей и близких. Около половины — 51 процент — боится войны, а еще 44 процента россиян беспокоит перспектива остаться без работы. Бедность и стихийные бедствия заставляют волноваться за будущее 36 и 31 процент граждан соответственно.

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