Названы пугающие россиян страны для отпуска

Российские путешественники отказываются от поездок в отпуск в некоторые страны, поскольку не владеют иностранными языками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Aviasales.

Туристы из России опасаются, что не смогут прочесть объявления и указатели в незнакомой стране и объясниться с местными жителями. Лидер списка государств, которые боятся посещать россияне, — Китай: он вызывает опасения у 20 процентов туристов, которые считают, что указатели и надписи не будут продублированы на английском, и не надеются на электронный переводчик.

За Китаем в списке настораживающих российских путешественников стран следуют Япония (по тем же причинам, что и Китай): туда боятся ехать 18 процентов респондентов. На третьем месте Марокко: туристы считают, что марокканцы говорят только по-французски или по-арабски. Поездки в Марокко избегают 17 процентов туристов.

В США из-за незнания английского языка боятся ехать 11 процентов путешественников. Менее 10 процентов опасаются языкового барьера во Франции, Таиланде и Аргентине.

Ранее сообщалось, что установлены страны, где чаще всего болеют дети российских туристов. Первое место в рейтинге заняла Болгария (29,55 процента всех обращений), на втором — Турция (10,08 процента обращений), на третьем Испания (9,73 процента). Далее следуют Кипр (6,06 процента) и Таиланд (5,73 процента). Замыкают первую десятку рейтинга Греция (5,3 процента), Черногория (3,22 процента), ОАЭ (2,68 процента), Италия (2,42 процента) и Германия (1,99 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!