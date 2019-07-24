Названы самые распространенные причины опозданий на самолеты

Самыми распространенными причинами опозданий на самолеты стали пробки, ремонт дороги или ДТП. По этой причине опаздывали на рейс 43 процента опрошенных в ходе исследования компании Ozon.travel, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

28 процентов опрошенных пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома. Внезапные проблемы со здоровьем помешали 19 процентам респондентов, а еще 7 процентов назвали причиной опозданий неотложные дела.

Вообще никогда не опаздывали на рейсы лишь 3 процента участников исследования.

Ранее в июле опоздавшая на рейс пассажирка была задержана за нарушение порядка в международном аэропорту имени Хосе Мария Кордовы в Колумбии. Девушка устроила дебош и разгромила стойку регистрации.

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