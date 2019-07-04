Россиянин опоздал на рейс и избил сотрудника авиакомпании до потери памяти

Двое пассажиров опоздали на посадку на рейс из Москвы в Анапу и избили сотрудника российской авиакомпании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент был записан на камеру видеонаблюдения в аэропорту Внуково. На ролике видно, как один из пассажиров повалил сотрудника на пол возле стойки посадки на рейс, а затем начал его бить.

Тогда дерущихся принялся разнимать коллега потерпевшего, и агрессивный пассажир отступил. Он взял свои документы и ушел, оставив избитого мужчину лежать на полу. Спустя несколько секунд пострадавший попытался подняться, но не смог.

Как позже сообщила представительница авиакомпании, после драки сотрудник потерял сознание и частично память. Сейчас он находится в больничном отпуске.

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