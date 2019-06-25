Пассажиры побили стюардессу за отказ фотографироваться с ними и сели в тюрьму

Трое мужчин побили сотрудницу авиакомпании Vietjet Air за отказ сфотографироваться с ними и сели в тюрьму. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Тхо Суан во Вьетнаме. Стюардесса бюджетной авиакомпании Ле Тхи Джианг отказалась фотографироваться с пассажирами Ле Ван Нхи, Ле Трунг Дунг, и Фам Хуу Ан. За это они набросились на сотрудницу.

На видео, опубликованном в сети, один из туристов пинает стюардессу, и она падает на пол. На следующем кадре второй пассажир гонится за другой бортпроводницей, а затем начинает избивать сотрудников службы безопасности.

В итоге троих мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в полицейский участок, где им было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.

После расследования все трое были заключены в тюрьму: Ле Ван Нхи на три года, Ле Трунг Дунг на два года и десять месяцев, Фам Хуу Ан на год и десять месяцев.

Охранников аэропорта также оштрафовали за бездействие во время инцидента.

Ранее в июне пассажир побил сотрудников международного аэропорта Финикс Скай-Харбор в штате Аризона, США. На коротком видео, опубликованном представителями аэропорта, заметно, как разъяренный мужчина несется к пункту досмотра, сбивает пассажиров и нокаутирует одну из сотрудниц. Его мотивы пока неизвестны.

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