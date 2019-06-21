Разъяренный пассажир нокаутировал сотрудницу досмотра в аэропорту

Видео: abcnews.go.com

Пассажир побил сотрудников международного аэропорта Финикс Скай-Харбор в штате Аризона, США. Об этом сообщает ABC News.

На коротком видео, опубликованном представителями аэропорта, заметно, как разъяренный мужчина бежит к пункту досмотра, сбивает пассажиров и нокаутирует одну из сотрудниц. После этого он бросается на других работников и пытается прорваться мимо них в терминал, но они хватают дебошира и валят его на пол.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность нарушителя. Им оказался 19-летний Тайрис Гарнер. Теперь ему грозит тюремный срок за сопротивление аресту и за незаконное пересечение границы. Его мотивы пока неизвестны.

В мае сообщалось, что пассажир ударил по лицу работника аэропорта во время посадки на рейс авиакомпании Spirit Airlines. Его сняли на видео и опубликовали в сети. На ролике запечатлен момент, когда турист проходит в «рукав» для посадки в самолет. К нему обращается человек с бейджем на шее (работник аэропорта), пассажир бьет его по лицу и уходит.

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