Названы самые равнодушные к пассажирам авиакомпании

British Airways и Ryanair — самые равнодушные к жалобам пассажиров авиакомпании в мире. К такому выводу пришли в британской ассоциации потребителей Which?, чье исследование публикует Daily Mail.

Эксперты опросили 2,5 тысячи пассажиров, столкнувшихся с задержкой или отменой рейсов различных авиакомпаний, и попросили их оценить отзывчивость персонала при решении их проблем.

Почти половина респондентов (44 процента) осталась недовольна работой сотрудников авиакомпаний: многие вообще не нашли представителей авиалиний в аэропорту, а каждый пятый их тех, кто нашел, утверждает, что не получил необходимой помощи.

Самой разочаровывающей в этом отношении авиакомпанией оказалась British Airways. 75 процентов опрошенных пассажиров авиаперевозчика остались ни с чем, когда их рейсы отменяли или переносили. На второе место попала Ryanair (63 процента недовольных пассажиров), а на третье — EasyJet (49 процентов).

Самыми отзывчивыми, напротив, признали Norwegian Air и Jet2. Они предоставили высококачественное обслуживание в 92 процентах случаев.

В июне британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG назвал самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты. На первом месте в рейтинге авиакомпаний с наименьшим количеством задержанных рейсов оказалась национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia. По данным OAG, 91,6 процента рейсов Garuda с июня 2018-го по май 2019 года прошли без задержек.

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