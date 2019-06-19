Названа самая чистоплотная авиакомпания в мире

Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax назвала тайваньскую авиакомпанию EVA Air самой чистоплотной в мире. Полный рейтинг 2019-го года опубликован на сайте Skytrax.

EVA Air заняла первую позицию, опередив Japan Airlines и ANA All Nippon Airways, которые оказались на втором и третьем месте соответственно. На четвертую строчку рейтинга встал перевозчик Singapore Airlines, а на пятую — Asiana Airlines.

Кроме того, в рейтинг самых чистоплотных авиакомпаний вошли китайская Hainan Airlines, швейцарская авиакомпания Swiss International, гонконгская Cathay Pacific, национальный перевозчик Катара Qatar Airways и немецкие авиалинии Lufthansa.

Также Skytrax опубликовал рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний 2019-го, в котором лидером оказался малазийский лоукостер AirAsia. Помимо этого, в Skytrax составили список самых лучших авиалиний, где первое место заняла компания Qatar Airways.

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