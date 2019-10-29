Россияне осадили детский сад после избиения девочки на глазах у педагога

Десятки родителей и сотрудников детского сада в Ярославле собрались возле учебного заведения после того, как несколько воспитанников избили девочку на детской площадке на глазах у педагога. Об этом сообщает 76.ru.

По данным издания, возле кабинета заведующей детским садом образовалась очередь. Помимо родителей и работников садика также пришел молодой человек, который снял произошедшее на видео. Никого из них не пустили в кабинет, поскольку там проводят разбирательство правоохранительные органы.

Родители рассказали, что шокированы случившимся. Они отметили, что воспитательница всегда была на хорошем счету, и предположили, что она просто не заметила нападения детей на девочку.

Как сообщает РИА Новости, педагога отстранили от работы. Следственный комитет ведет проверку по факту произошедшего.

29 октября в в паблике «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором четверо воспитанников детского сада били девочку. Они бросали в лежащую на земле одногруппницу предметы с земли, периодически нанося удары руками и ногами по телу. Один из мальчиков прыгнул на нее, после чего подошла воспитательница, и нападавшие разбежались.

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